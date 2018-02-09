Число заявок от граждан Грузии на получение убежища в Европе в 2017 году увеличилось на 35%

Правительство федеральной земли Северного Рейн-Вестфалии в Германии планирует пролоббировать приостановление безвизового режима между Грузией и странами ЕС. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на общественную телерадиокомпанию Северного Рейн-Вестфалии (WDR).

Безвизовым режимом со странами Евросоюза граждане Грузии пользуются с 28 марта. Речь идет о краткосрочных поездках в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) для туристических, деловых и гостевых визитов. Для поездки в ЕС гражданам Грузии нужны биометрический загранпаспорт, бронь в гостинице или адрес друзей-родственников, где они собираются жить, медицинская страховка, средства на проживание и обратный билет.

По информации WDR, недовольство регионального правительства вызвано возросшим количество грузин, просящих убежище в ФРГ. Особо остро проблема стоит в доме для беженцев, расположенном в немецком городе Эрлингхаузен, где крайне обострилась криминогенная ситуация.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в понедельник, 5 февраля, заявила, что на данный момент безвизовым режимом воспользовались более 170 тыс. граждан Грузии.

Согласно данным на сайте Европейского бюро по оказанию поддержки соискателям убежища (EASO), количество заявок от граждан Грузии на получение убежища в Европе в 2017 году увеличилось на 35%.