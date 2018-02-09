США не намерены уступать давлению Турции, требующей вывести американские подразделения из сирийского Манбиджа.

Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис, отвечая на соответствующий вопрос.

«Что касается давления Турции [на США] в отношении Манбиджа, то ситуация не изменилась, — отметил он. — Мы с понимаем относимся к тревоге, которую испытывает Анкара [в отношении курдских отрядов в Сирии]. Но сейчас наша цель — оказывать давление на группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС), продолжать военную кампанию против боевиков».

По словам Мэттиса, США «обеспокоены» тем, что боевые действия Турции в сирийском Африне «отвлекают внимание от борьбы с ИГ». «Мы взаимодействуем с Турцией по вопросам, касающимся обеспечения ее безопасности, в отношении которых она испытывает законную тревогу, — продолжил глава Пентагона. — Турция — наш союзник по НАТО, и мы обсуждаем с ней эти вопросы на всех военных уровнях. Я увижу их министра обороны в Брюсселе на следующей неделе».

Высказывания министра обороны распространила пресс-служба Пентагона.