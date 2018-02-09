В вашингтонском отеле Hilton состоялся традиционный молитвенный завтрак. В нем приняли участие сотни гостей со всего мира, в том числе президент Гватемалы Джимми Моралес, глава Косово Хашим Тачи, латвийский лидер Раймонд Вейонис и первая леди Руанды Жаннет Кагаме. Молитвенные завтраки в США проводятся с 1953 года. Тогда американский президент Дуайт Эйзенхауэр принял приглашение лидеров конгресса произнести с ними молитву. С тех пор, согласно данным американской неправительственной религиозной организации Fellowship Foundation, ежегодно в мероприятии принимают участие более 3 тыс. гостей.

В этом году на молитвенный завтрак в Вашингтон приехала в том числе украинский политик Юлия Тимошенко.

Также в мероприятии приняла участие девятилетняя девочка из Браунфилда Софи Мария Кампа-Петерс, страдающая редким заболеванием, из-за которого ее тело частично парализовано.

Присутствовали на молитвенном завтраке и члены семьи президента США Дональда Трампа, в частности, его дочь Иванка.

Приехали в Hilton и члены палаты представителей. На фото — конгрессмен Рэнди Хултгрен (справа) смотрит, как Дональд Трамп приветствует майора Скотта Смайли и его жену Тиффани.

Глава американского министерства охраны окружающей среды Скотт Прюитт.

Посетил мероприятие и президент Гватемалы Джимми Моралес.

Присутствовал на нем и американский госсекретарь Рекс Тиллерсон (на фото — слушает выступление президента Дональда Трампа).

Министр внутренних дел США Райан Зинке (слева) и глава отдела по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт (справа).

Также среди высокопоставленных гостей молитвенного завтрака в 2018 году был президент Косово Хашим Тачи.

Американский министр энергетикиРик Перри (слева) и глава министерства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт (справа).

Президент США Дональд Трамп и член американской палаты представителей Рэнди Хултгрен молятся во время молитвенного завтрака.