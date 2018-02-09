Позже Министерство по Чрезвычайным Ситуациям распространило информацию о смерти народной артистки Азербайджана Зарнигяр Агакишиевой.

Как передает сайт министерства, отмечается, что на линию Центра Управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о том, что один человек в Ясамальском район остался за запертой дверью в беспомощном положении.

“Привлеченные к месту события спасатели Службы спасения особого риска МЧС взломав дверь квартиры, нашли в ней тело 1945-го года рождения Агакишиевой Зарнигар Фати гызы. Тело З.Агакишиевой передано по назначению. Операция завершена”,- отмечается в информации.