Актриса театра и кино Азербайджана, Народная артистка страны Зарнигар Агакишиева скончалась на 72-ом году жизни.
Как передает Report, она умерла в своей квартире в Ясамальском районе.
Для выяснения причин смерти, тело актрисы было отправлено в объединение Судебно-Медицинской экспертизы и Патологической Анатомии.
Позже Министерство по Чрезвычайным Ситуациям распространило информацию о смерти народной артистки Азербайджана Зарнигяр Агакишиевой.
Как передает сайт министерства, отмечается, что на линию Центра Управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о том, что один человек в Ясамальском район остался за запертой дверью в беспомощном положении.
“Привлеченные к месту события спасатели Службы спасения особого риска МЧС взломав дверь квартиры, нашли в ней тело 1945-го года рождения Агакишиевой Зарнигар Фати гызы. Тело З.Агакишиевой передано по назначению. Операция завершена”,- отмечается в информации.