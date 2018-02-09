В связи с произошедшим взрывом на складе боеприпасов N-ой военной части Министерства обороны в Хызынском районе, операции по совместной чистке территории со стороны ANAMA, МЧС и МВД продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, 8 февраля был проведен осмотр вокруг воинской части где произошел взрыв. Было обнаружено 9 единиц неразорвавшихся боеприпасов, 72 единицы взорвавшегося-обгоревшего снаряда и 177 кг зажигательных смесей. В конечном итоге было проверено 787000 кв.м (78,7 га) территории.

В целом, в течение 130 дней было обнаружено 25829 единицы неразорвавшихся боеприпасов, 20150 единиц взорвавшегося-обгоревшего снаряда и 105117 кг зажигательных смесей. В конечном итоге было проверено 100240706 кв.м (10024 га) территории.

Наряду с этим, в поселке Гилязи Хызынского района, на территории сел Шурабад, Ситалчай, Йени Йашма была проведена пропаганда просвещения по минной безопасности среди 10422 жителей.