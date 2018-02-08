Кабинет министров Франции утвердил план повышения оборонного бюджета страны более чем на треть на протяжении семи лет. Соответствующее решение было принято на заседании французского правительства в четверг, 8 февраля, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Le Monde.

В общей сложности затраты за этот период составят почти 300 млрд евро и к 2025 году расходы Франции на оборону будут доведены до 2% ВВП в соответствии с предвыборными обещаниями президента Эммануэля Макрона и договоренностями в рамках НАТО, исполнения которых настоятельно требуют США.

В этом году финансирование военных нужд вырастет на 5,6%, до 34,2 млрд евро, как и предполагалось ранее. Новые пункты плана – наращивание расходов на 1,7 млрд евро в год в 2019-2022 годах, а в 2023 году, когда истекает срок президентских полномочий Макрона, сразу на 3 млрд евро.

К 2025 году численность французских военных вырастет на 6 тыс. человек, включая 1 тыс. специалистов в области кибербезопасности и около 2 тыс. в разведывательных и смежных подразделениях. Отмечается, что в 2005-2015 годах ряды французских вооруженных сил сократились на 60 тыс. человек из-за снижения расходов.

Также ВВС Франции закажут 28 новых истребителей Rafale у концерна Dassault Aviation и начнется подготовка к строительству нового авианосца.