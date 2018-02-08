Израильский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был обстрелян в четверг с территории Сирии, один из снарядов повредил здание в деревне Мадждаль-Шамс на контролируемой еврейским государством территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад снаряды были запущены с территории Сирии по БПЛА Армии обороны Израиля, — говорится в документе. — Попадания были зарегистрированы в населенном пункте Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, пострадавших нет, поступила информация об ущербе, нанесенном одному из зданий».

«Армия и полиция прочесывают местность», — добавили военные.