Азербайджан успешно выполняет в определенной степени примиренческую, координационную миссию в мусульманском мире.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан».

«Мы и впредь будем играть активную роль на международной арене. Наши отношения со всеми странами построены с условием взаимного уважения и невмешательства в дела друг друга. Мы будем укреплять эти отношения. Наши связи с соседними государствами поднимутся на еще более высокую ступень. Я уверен в этом. Потому что основание говорить это дают экономические и другие проекты, которые мы в настоящее время начали и продолжаем», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является страной, пользующейся огромной поддержкой в мусульманском мире. «Организация исламского сотрудничества неоднократно принимала отражающие справедливость резолюции, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Несмотря на то, что, к сожалению, невозможно говорить о единстве в мусульманском мире, мы прилагаем усилия и проводим очень активную работу, ведущую к этому единству. Проведение Игр исламской солидарности, объявление «Года исламской солидарности» были очень высоко оценены в мусульманском мире. Считаю, что сегодня Азербайджан успешно выполняет в определенной степени примиренческую, координационную миссию в мусульманском мире. Мы и впредь должны стараться укреплять солидарность, чтобы нелицеприятные тенденции прекратились».

Глава государства отметил, что в то же время Азербайджан имеет близкие отношения с европейскими странами.

«В прошлом году начались переговоры над новым соглашением с Европейским союзом. Страны-члены Европейского союза – наши основные торговые партнеры, основные инвесторы. Конечно, наши связи в политической, экономической, энергетической сферах находятся на очень высоком уровне. Это сотрудничество важно и для нас, так как Азербайджан находится на пути, ведущем к модернизации. Мы должны развиваться, должны применять самые передовые стандарты с условием их соответствия нашим национальным ценностям. Мы стоим на очень прочных национальных корнях, и это главное для нас. В то же время мы всегда должны быть открыты миру и ввозить в нашу страну самые передовые технологии», — сказал Президент Азербайджана.