В Международном аэропорту Гейдар Алиев 8 февраля состоялось официальное открытие Центра эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития Азербайджана (ASEC).

Межправительственный Меморандум на строительство в Баку Центра ASEC был подписан в марте 2017 года в рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию. Документ подписан между ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) и французской компанией Thales. Общая стоимость проекта, который является пилотным для компании Thales, составляет 7 млн. евро.

В мероприятии по случаю открытия Центра ASEC приняли участие Президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Джахангир Аскеров, Посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез, директор Управления воздушного движения — «Азераэронавигация» (AZANS) Фархан Гулиев, генеральный вице-президент компании Thales International Рафаэль Эскинази и др.

«В Центре эффективности использования воздушного пространства использован передовой опыт и новейшие разработки в сфере обмена аэронавигационными данными. Он является ключевым связующим узлом при планировании потоков воздушного движения между европейским Центром управления воздушных потоков (Евроконтроль) в Брюсселе и Центром управления воздушных потоков в Сингапуре. Благодаря ASEC Азербайджан будет играть роль стратегического партнера как Евроконтроля, так и азиатского Центра планирования потоков. Идентичного Центра нет на постсоветском пространстве и в странах Ближнего Востока», — заявил Президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Джахангир Аскеров.

«Этот проект говорит о прочном партнерстве между Азербайджаном и Францией, а также и компаниями обеих стран. Я получила огромное удовлетворение от увиденного здесь как по техническим, так и по эстетическим параметрам. Мы очень рады, что участвовали в создании такого центра, с помощью которого можно получать важную информацию и использовать ее в управлении. Это говорит о том, что Азербайджан способен и станет транспортным хабом в этом регионе. Как посол Франции в Азербайджане могу сказать, что этот проект является прекрасным показателем наших взаимоотношений», — сказала Аурелия Бушез.

«AZAL и Thales Group сотрудничают уже более 20 лет и продолжают оставаться стратегическими партнерами. Системы, внедренные в новом Центре, основаны на последнем слове в технологиях по управлению воздушными потоками, что делает его более значимым, чем обычная система управления воздушным движением. Это показатель готовности AZAL управлять большим числом полетов в воздушном пространстве Азербайджана. Я уверен, что вместе мы сможем претворять в жизнь еще более амбициозные проекты», — сказал генеральный вице-президент компании Thales International Рафаэль Эскинази.

На сегодняшний день осуществляется более 90 тысяч транзитных пролетов над территорией Азербайджанской Республики.

Затем Джахангир Аскеров и Рафаэль Эскинази провели переговоры, на которых было обсуждено дальнейшее сотрудничество AZAL и Thales в области гражданской авиации Азербайджана. По итогам переговоров была достигнута договоренность рассмотреть возможность создания в Азербайджане совместного предприятия AZAL и Thales для производства в Азербайджане продукции французской компании.

Отметим, что Центр осуществляет следующие функции:

— развитие сетей маршрутов на региональном уровне;

— планирование и управление потоками воздушного движения и пропускной способностью воздушного пространства;

— координация с Евроконтролем по направлению потоков воздушного движения с целью эффективной загруженности и повышения пропускной способности;

— мониторинг, анализ, подготовка статистических данных и отчетов по использованию воздушного пространства.;

— анализ загруженности воздушного пространства;

— проведение моделирования воздушного пространства с целью своевременной реакции на изменения потоков воздушного движения;

— исследование рынка потенциальных пользователей воздушного пространства Азербайджана и их привлечение.

Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»