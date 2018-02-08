В Европе растут сепаратистские настроения, а Азербайджан столкнулся с агрессивным сепаратизмом.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан».

“Мы продолжим успешную деятельность в рамках международных организаций. Все авторитетные международные организации поддерживают нашу позицию по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европарламент, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения — все ведущие организации приняли резолюции, решения, поддерживающие нашу позицию по конфликту. Таким образом, для решения конфликта уже есть политические основания. Правовые основания и так есть”, — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что весь мир признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.

“Ни одна страна не признала эту непризнанную структуру, и я уверен, что никогда не признает. Исторические основания укрепляют нашу позицию, потому что Нагорный Карабах является исконно нашей исторической землей. Решения и резолюции международных организаций укрепляют как правовые, так и политические основания. Наша позиция по конфликту преобладает, особенно в нынешних условиях. В различных частях земли, в том числе в Европе растут сепаратистские настроения. Европа видит, насколько опасной тенденцией является сепаратизм. Мы же столкнулись с агрессивным сепаратизмом. Поэтому протекающие в мире процессы и подходы, связанные с конфликтами, в целом еще более усиливают нашу позицию. Не случайно, что резолюция, принятая в ноябре на встрече «Восточного партнерства» ЕС, однозначно поддерживает суверенитет, территориальную целостность, независимость стран-членов «Восточного партнерства». Могу сказать, что в такой форме резолюция была принята впервые. Это был очередной удар для Армении, их очередное поражение и наша очередная победа. Действительно, это очередная победа справедливости. Поэтому эти положительные тенденции усилятся. Мы просто должны и дальше продолжать и продолжим нашу политику. Мы должны еще сильнее притеснять Армению, и мы будем ее притеснять, мы должны донести до мирового сообщества свою правду”, — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в рамках нашей территориальной целостности и на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

“Здесь нет другого пути. Мы никогда не позволим, чтобы на нашей земле появилось второе армянское государство. Территориальная целостность нашей страны не является предметом обсуждений и никогда им не будет. Просто мы должны умножить наши усилия и мы их умножаем. Уверен, что этот вопрос будет решен на основе норм и принципов международного права, территориальная целостность нашей страны будет восстановлена”, — сказал глава государства.