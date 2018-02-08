Обокравшие магазин в Сабирабаде лица задержаны в Баку.

Как сообщили АПА в региональной группе пресс-службы МВД по городу Ширван, 7 февраля житель Сабирабадского района Аваз Мурадов обратился в полицию с заявлением о совершении кражи из принадлежащего ему магазина.

В результате проведенных сотрудниками отделения полиции Гарагюней Сабирабадского района оперативно-розыскных мероприятий в Баку были задержаны совершившие кражу житель села Ниязгуллар Джабраилского района Гасаналиев Нюсрят Амрах оглу (1995 г.р.), житель Товузского района Гусейнов Пиргулу Вакил оглу (1987 г.р.) и житель села Гарагюней Сабирабадского района Нариманов Алиса Зеки оглу (1997 г.р.).

По факту ведется расследование.