Если бы тогда не была бы создана ПЕА, то неизвестно, в каком направлении развивалась бы страна.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан».

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в ноябре прошлого года мы отметили 25-летний юбилей партии.

«За эти 25 лет партия прошла успешный и славный путь. Правящая партия «Ени Азербайджан» одержала победу на всех выборах, в которых участвовала, и эти 25 лет — летопись побед. Учредительная конференция партии, проведенная в Нахчыване под председательством великого лидера Гейдара Алиева в 1992 году, была историческим событием, и через 25 лет на ситуации, существующей в стране, достигнутых успехах мы наглядно видим это. Тогда создание партии было поворотной точкой. Если бы тогда партия не была создана, то неизвестно, в каком направлении развивалась бы страна», — отметил Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в то время перед страной стояли очень серьезные проблемы.

«Можно сказать, что Азербайджан, его молодая независимость были под угрозой. Тогда тандем НФА-Мусават, незаконно захвативший власть в 1992 году, вел страну к пропасти. Экономический регресс в Азербайджане, парализованная промышленность, политический, экономический, а затем и военный кризис практически поставили под сомнение нашу независимость. В такой ситуации азербайджанский народ обратился к своему лидеру, и создание партии, конечно же, сыграло здесь решающую роль. Мы хорошо помним — и, несомненно, члены партии знают об этом, знает и азербайджанская общественность, — что тогдашнее руководство, незаконно захватившее тогда власть, не позволило, чтобы съезд партии был проведен в Баку. Активисты, патриоты приехали в Нахчыван, и под председательством Гейдара Алиева было сделано обращение о создании партии. Через несколько месяцев после этого по требованию народа Гейдар Алиев пришел к власти, и страна вступила на путь развития. Была остановлена гражданская война, начатая тандемом НФА-Мусават, разоружены незаконные вооруженные соединения, установлен порядок, создана основа для национальной гражданской солидарности, заявлено об идеологии азербайджанства, которая и сегодня является нашей главной идеологической опорой. Была принята Конституция страны, в экономике, политической сфере стартовали серьезные реформы, Азербайджан смог выйти из международной изоляции, и правда о стране была донесена до мировой общественности. Одним словом, начиная с 1993 года Азербайджан идет по пути успешного развития, и основное условие для развития — стабильность – была полностью восстановлена. Потому что без стабильности ни о каком развитии речь идти не может», — добавил Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что именно в те годы – через год после прихода великого лидера к власти — был подписан «Контракт века».

«Это контракт, который и сегодня, и в последующие годы будет играть исключительную роль для экономики страны. В сентябре прошлого года в этом величественном Центре Гейдара Алиева, носящем имя великого лидера, было принято решение о продлении контракта до 2050 года. Посмотрите, какое большое значение имеет этот контракт, что более полувека будет служить азербайджанскому народу», — подчеркнул Президент Ильхам Алиев.