Между Азербайджаном и Россией развивается отличный гуманитарный диалог.

Об этом сказала в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о выставке, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

«Мы с размахом отметили соответствующую юбилейную дату по линии внешнеполитического ведомства, наших посольств и, конечно, нашей общественности», — сказала она.

Захарова отметила, что культура, безусловно, важнейшее связующее звено между людьми, народами.

«Можно только приветствовать такую выставку. Мне кажется, что таких мероприятий должно быть больше. У нас с Азербайджаном развивается отличный гуманитарный диалог. Со своей стороны мы будем всячески этому содействовать и способствовать», — добавила она.

Издание «Тренд» отмечает, что в здании Государственной Думы открылась выставка, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Она организована Фондом Гейдара Алиева, посольством Азербайджана в России и комитетом Государственной Думы России по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Это первая выставка в Государственной Думе, посвященная зарубежной стране. Концепция выставки построена на том, чтобы показать Азербайджан страной с богатой историей, которая в то же время стремительно развивается. На выставке также демонстрируются экспонаты, отражающие дружественные отношения, взаимовыгодное сотрудничество, культурные и экономические связи между двумя странами.