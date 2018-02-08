Строительство газопровода «Турецкий поток» внезапно подорожало на один миллиард долларов, при этом расходы на проект, вероятно, полностью перенесут на баланс «Газпрома». Об этом рассказал зампред правления газовой монополии Андрей Круглов на встрече с инвесторами в Лондоне, сообщает «Интерфакс».

«Предварительно мы говорили что стоимость проекта составит порядка шести миллиардов, сейчас мы оцениваем где-то порядка семи миллиардов. Мы не исключаем возможности проектного финансирования. Но, исходя из существующей реальности, скорее всего «Турецкий поток» будет финансироваться из бюджета «Газпрома»», — рассказал Круглов, отметив, что для реализации проекта компания планирует выпустить специальные облигации, подобная схема уже использовалась «Газпромом» при строительстве «Северного потока-1».