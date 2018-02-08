«С завтрашнего дня на общественном телевидении начнут выступать члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Выступления на общественном телевидении также будут транслироваться по общественному радио».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М. Панахов сказал, что в ближайшее время должно быть проведено совещание с членами Окружных избирательных комиссий (ОИК): «Затем должны быть проведены такие же мероприятия с участием членов ОИК и участковых избирательных комиссий. Также должно быть проведено мероприятие с прессой с участием помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова, председателя Совета прессы Афлатуна Амашова и председателя НСТР Нуширавана Магеррамли. В то же время, считаю, что мы должны подготовить предложения в связи с соцсетями. Это нужно сделать быстро, чтобы организовать мониторинг соцсетей, принять меры против нарушителей предвыборной агитации, а также наказать их. Выборы – борьба сторон с политическими интересами».