Максим Галкин стал одним из самых ярких представителей шоубизнеса в Интернете. Видео-ролики, которые телеведущий публикует в личном микроблоге, неизменно вызывают восторг у подписчиков телеведущего. Особенно Интернет-пользователям нравятся два типа публикаций артиста: о его детях и пародии на известных людей. Накануне Галкин изобразил Елену Малышеву, программа которой «Жить здорово!» на Первом канале является одной из самых рейтинговых.

На видео юморист, находясь в поезде, учит голосом Елены пользоваться туалетом. «Для того, чтобы воспользоваться туалетом, вам понадобятся два полотенца, — говорит Максим. — Первое, чтобы схватиться за ручку двери и избежать контакта с микробами, а второе — для лица. Главное — не перепутать!»

Как пишет издание 7Дней, за несколько часов ролик набрал около миллиона просмотров, и их количество продолжает стремительно расти. Большинство поклонников восхитились актерской игрой Галкина и поблагодарили за хорошее настроение, но задались вопросом, а почему, собственно говоря, он путешествует поездом, ведь самолетом удобнее и быстрее. Этот вопрос Галкин оставил без внимания, но, скорее всего, юморист твердо решил прибыть в точку назначения. Ведь сейчас из-за переменчивой холодной и снежной погоды в Москве, многие авиа-рейсы отменяются или задерживаются.