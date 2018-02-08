Президентские выборы в Азербайджане являются внутренним делом этого суверенного государства.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о возможном влиянии переноса президентских выборов в Азербайджане на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Я считаю, что президентские выборы в Азербайджане являются внутренним делом этого суверенного государства. О мотивациях, причинах и форматах (переноса выборов — ред.) мне кажется, конечно, нужно в первую очередь обращаться за комментариями к азербайджанской стороне. Эти комментарии были сделаны», — цитирует Захарову Репорт.