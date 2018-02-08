В Красноярском крае произошел инцидент в центре временного содержания иностранных граждан.

Происшествие случилось 3 февраля. Как сообщает источник ИА «Политика сегодня», в центре временного содержания иностранных граждан оказались трое вышедших из тюрьмы мужчин. Двое из них отбыли срок за кражу, третий — за убийство. Сотрудники МВД отправили мужчин, которые являются нелегалами, в данный центр за нарушение паспортного режима. Зачинщиками беспорядка выступили два гражданина Азербайджана Эльчин А. и Эльшан Г., а также гражданин Таджикистана Мухсин Н.

Один азербайджанец находится в центре с прошлого октября, второй — с декабря. МВД направляло запрос в соответствующие органы Азербайджана, но не добились решения вопроса. В результате граждане Азербайджана подговорили гражданина Таджикистана поджечь матрасы и забаррикадироваться, таким образом требуя скорейшей депортации. Остальные 17 человек не принимали участия в беспорядках, а просто находились в своих камерах, став заложниками ситуации.

По факту устроенных массовых беспорядков нелегальными иммигрантами было заведено уголовное дело. Двух организаторов беспорядков арестовали, третьего участника задержали.