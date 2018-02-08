Движение поездов на центральной железнодорожной станции Тель-Авива было приостановлено из-за поисков пропавшего кота, сбежавшего от хозяйки на пути к ветеринару, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский телеканал «Решет 13».

По данным телеканала, управляющая одной из израильских организаций по защите прав животных Яэль Аркин на прошлой неделе везла своего кота по кличке Гури на прием в ветеринарную клинику. Однако в районе центральной железнодорожной станции «Савидор Мерказ» животному удалось вырваться и скрыться в траншее у железнодорожных путей.

Хозяйка Гури обратилась к министру транспорта Израиля Исраэлю Кацу с просьбой помочь отыскать питомца. Министр, в свою очередь, обратился к главе национальной железнодорожной компании «Ракевет Исраэль» Шахару Аялону, который поручил сотрудникам станции предпринять все необходимые усилия для спасения кота, отмечает канал.

Поиски Гури завершились в начале этой недели, когда сотрудник службы безопасности станции вместе с ловцом кошек обнаружил у путей кошачьи следы. Движение поездов было временно приостановлено, что позволило отловить кота и вернуть его хозяйке, говорится в сообщении.

«Оперативное подключение сотрудников «Ракевет Исраэль» и работников железнодорожной станции позволило нам спасти жизнь Гури. Было решено, что кот получит второе имя — Исраэль — в честь министра, который спас его жизнь», — цитирует телеканал Аркин.