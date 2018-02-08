В Баку пожилой мужчина, ставший жертвой регулярных побоев со стороны собственной дочери, пожаловался на нее в полицию.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в 24-м отделении полиции Низаминского района.

В отделение полиции обратился Шахлар Хашимов, 1939 года рождения. Мужчина показал, что его дочь Назакет Гусейнова, 1971 года рождения, систематически избивает его и отнимает пенсию.

В настоящее время дознаватель изучает обстоятельства дела, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы доказать факт побоев. В случае подтверждения наличия телесных повреждений дело будет передано следствию.

По словам полицейских, они часто сталкиваются со случаями жестокого обращения детей со своими престарелыми родителями, но редкий родитель при этом жалуется в полицию.

Сообщается, что жена Хашимова умерла несколько лет назад, и он остался на попечении дочери. Пожилой мужчина не в состоянии о себе позаботиться, чем и пользуется неблагодарная дочь, глаза которой затмила жадность.