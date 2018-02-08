Азербайджанцы должны постепенно приближаться к своей стратегической цели по возращению в свою историческую землю — в Иреван, заявил в четверг президент Ильхам Алиев на VI Съезде правящей партии «Йени Азербайджан», сообщает Minval.az.

«Иреван является нашей исторической землей, и мы азербайджанцы должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться»,- заявил азербайджанский лидер.

«Хочу отметить, что мы не должны забывать о своих исторических землях. В дальнейшем это должно быть одним из направлений нашей деятельности. Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир. Я рад, что в связи с этим вопросом – в связи с историей наших исконных земель сегодня создаются ценные научные работы, снимаются фильмы, организуются выставки. В предстоящие годы мы должны проявлять еще большую активность в этом направлении, а также организовывать выставки и презентации в разных уголках мира»,- подчеркнул он.