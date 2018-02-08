По железной дороге Астара (Азербайджан) – Астара (Иран) отправлен первый тестовый грузовой поезд.

Как передает Тренд, об этом сообщает в четверг ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Согласно сообщению, сегодня по железной дороге Астара – Астара в Иран был отправлен первый тестовый поезд, состоящий из шести вагонов груженных российской древесиной и МДФ.

По словам заместителя начальника департамента грузоперевозок «Азербайджанских железных дорог» Панаха Керимова, которые приводятся в сообщении, в настоящее время идет процесс разгрузки вагонов в терминале на станции Астара (Иран).

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.