«В течение последних двух лет Азербайджан провел очень серьезные экономические реформы». Об этом в своем выступлении на VI съезде ПЕА сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Эти реформы позволили нам выйти из сложной ситуации в период резкого падения цен на нефть. Сегодня экономика страны набирает свои темпы. Реформы обязательно будут продолжены в предстоящие годы, независимо от роста цен на нефть. Рост цен на нефть просто увеличивает наши валютные резервы. Но все правительственные структуры должны работать так, как будто у нас нет нефтяного фактора. Поэтому мы видим будущее экономики в развитии ненефтяного сектора. Нефтяной сектор просто дает нам дополнительные финансовые ресурсы, что, в свою очередь, усиливает наши политические ресурсы. Устойчивое развитие экономики страны будут определять только эти факторы – развитие ненефтяного сектора, предпринимательства и реформы в управлении» (цитата по АПА).