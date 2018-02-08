«У нас хорошие отношения с европейскими странами. В прошлом году начались переговоры по новому соглашению с ЕС. Страны — члены Европейского Союза являются нашими главными торговыми партнерами, основными инвесторами. Связи в сфере политики, экономики и энергетики находятся на очень высоком уровне. Для нас это сотрудничество очень важно».

Как сообщает АПА, об этом в своем выступлении на VI Съезде ПЕА сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан находится на пути к модернизации: «Мы должны развиваться, самые передовые стандарты необходимо внедрять в соответствии с национальными ценностями. Мы опираемся на очень крепкие национальные корни, и это для нас главное. В то же время, мы всегда должны быть открытыми миру, и перенимать самые передовые технологии. Это понятие для мировой общественности как открытая книга, и сейчас все знают, что Азербайджан занимает принципиальную позицию, проводит независимую политику, которая обеспечивает интересы азербайджанского народа и создает дополнительные возможности для многих партнеров».