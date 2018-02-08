Данная заметка больше рассчитана на женскую читательскую аудиторию. И этой фразы вполне достаточно, чтобы ее тут же прочитали мужчины, которые, как мы надеемся, сделают выводы и намотают «на ус».

Не так давно по всему миру прокатилась волна негодований по поводу сексуальных домогательств. Все началось с Харви Ванштейна, который, как выяснили СМИ, был тем еще бабником и домогался всех женщин подряд. Кроме него обвинения в домогательствах были предъявлены и актерам «Фабрики Грёз». Так, американская писательница и сценаристка Джессика Тайш выступила с обвинениями в адрес известного голливудского актера Ричарда Дрейфусса, заявив, что он якобы сексуально домогался ее 30 лет назад. Обвинения были выдвинуты в адрес Кевина Спейси (причем, неоднократно) и Дастина Хоффмана, а так же против Джеймса Франко (иски выдвинули сразу 5 женщин одновременно)

Затем волна переросла в самое настоящее цунами, на пике которого был и президент США Дональд Трамп и экс-президента США Буш-старший, и президент Франции Николя Саркози, и министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, вынужденный уйти в отставку из-за того, что лет 15 назад он во время пресс-конференции дотронулся до колена журналистки.

Интересен факт того, что все эти домогательства датируются дремучими цифрами – 20-30-40 лет назад. Если честно, я всегда считала, что только военные преступления не имеют срока давности, но, как видите, сегодня харрастмент так же считается бессрочным (и очень серьезным) преступлением.

В соседствующих с Азербайджаном странах уже призадумались: а не ужесточить ли наказание для приставальщиков? Как ни крути, а домогательства являются не просто банальным нарушением правил общественного порядка в следствии разыгравшихся по весне (и не только) гормонов.

Так, Госдума России готовится рассмотреть законопроект, который довольно жестко наказывает мужчин за домогательства к женщинам. Проект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях специальной статьей «Домогательство». Она вводит наказание за «нежелательное поведение, приставания сексуального характера, попытка установления интимного контакта, ухаживания, сексуальные притязания в скрытой или явной форме, просьбы о сексуальных услугах, прочие словесные или физические действия сексуального характера, совершенные мужчиной в отношении женщины против ее воли».

Схваченных на месте преступления за шаловливые ручки (или язык) согласно проекту, оштрафуют на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, либо отправят на обязательные работы на срок от 80 до 120 часов. Не менее сурово поступят и с пойманными на домогательствах иностранцами: их попросту будут выдворять за пределы страны.

Дальше – больше. Правозащитники отправили в комитет парламента Грузии по правам человека проект закона о сексуальном домогательстве и требуют внести поправки в административный и уголовный кодексы. Поправки эти определят, что именно считается домогательствами: например, «назойливый взгляд, непристойные шутки, свист и требования поделиться номером телефона после того, как уже получен отказ».

Замечу, что закон о домогательствах в Грузии еще не принят и пока лишь рассматривается на уровне комитета, но тем не менее, он уже вызвал большой ажиотаж в грузинском обществе. Многие мужчины им недовольны и утверждают, что, судя по тексту, сексуальным домогательством может считаться даже повторная попытка получить номер телефона понравившейся девушки.

Ай, дэвушка! Пазнакомка можьна?

Наверное, нет в Баку девушек и женщин, которые хоть раз в жизни не услышали бы этой фразы. И каждая из нас реагирует на нее по-разному: кто проходит, нахмурив брови и надев так называемый «zəhrimar» на лицо, кто-то делает вид, что не слышит, кто-то начинает смеяться (в том числе, и нервно), кто-то вообще не реагирует (кстати, наиболее верный ход в таких случаях) и проходит мимо.

Причем, все женщины смотрят на вопрос домогательств на улицах по-разному: кто-то гордится тем, что на нее обращают внимание (значит, красиво одета, ухожена, желанна), кто-то возмущается, считая подобное поведение непристойным, кто-то считает приставания отсутствием культуры.

Конечно же, ситуации бывают разные. Предположим, парню действительно понравилась девушка, он подходит с целью вежливо поговорить, выразить свои чувства – это одно. И совсем другое дело, если обращение было вульгарным, наглым, циничным, если от этого обращения несло пошлятиной за километр. Согласитесь, что очень противно, когда озабоченный мужчина, действующий по принципу «авось клюнет», предлагает секс, описывает размеры своего сомнительного «достоинства», всячески намекая, что его жертва (другого термина я просто не смогла подобрать) – женщина с низкой социальной ответственностью. Вот именно в таких случаях очень уместно наказывать тех, кто, как говорится, «покусился». Причем, наказывать законодательно. Пока что данный поступок в нашей стране квалифицируется как «нарушение правил общественного порядка» и не более. Кроме того, в отделении полиции, куда девушка обратится за помощью, никаких мер принято не будет. Максимум нарушителя просто предупредят, а девушке даже сделают весьма сомнительный «комплимент» в виде фразы «Ну, вы же красивая, а он мужчина, вот и отреагировал на вашу красоту». И даже пожурят маленько, дескать, вы на себя в зеркало смотрели? Зачем одели короткую юбку? Вот гормоны и взыграли. В следующий раз будете знать, прежде чем из дома выходить, что именно надеть, дабы не приставали.

Конечно же, если рядом нет сотрудника полиции или полицейского отделения, можно обратиться за помощью к посторонним мужчинам, но сегодня это действие может быть чревато: общество нынче агрессивное, зачастую вооруженное ножами, и пострадать из-за вас может ни в чем не повинный человек. Кроме того, в Баку, где большинство деградирующей молодежи (и не только) в последнее время живет исключительно «по понятиям» (из-за отсутствия четких законов и сбоя в системе наказания за их нарушения) разборка может произойти из-за того, что «она тебе ни мать, ни сестра, ни жена, а значит НЕ ТВОЕ ДЕЛО. Хочу – пристаю. Хорошо делаю».

Я понимаю, что многим, особенно мужчинам, неприятно читать такие откровения, но это ПРАВДА. Правда, с которой придется согласиться.

Кстати, хотелось бы развеять главный миф: потенциальной жертвой является вовсе не вульгарно одетая женщина, а среднестатистическая, ничем из толпы особым не выделяющаяся. Я прекрасно понимаю, что такую деталь как темперамент еще никто не отменял (да и не зачем). Но, похоже, напрочь «отменили» воспитание, сдержанность и такт.

Чаще всего так называемые «мужчины» в качестве оправдания используют фразу: ОНА МЕНЯ СПРОВОЦИРОВАЛА. Как? Каким образом? Разделась, залезла на стол и трясла своими прелестями перед носом, а он, бедняга, сдерживаться не мог? Или стояла среди улицы и крыла его матом? Да, возможен такой вариант, но опять же – за что крыла? Просто так, насколько мне известно, никого матом крыть не станут. А значит, это он спровоцировал женщину, а не она его. Оскорбил – она ответила. В следующий раз не пристанешь.

К сожалению, сегодня – в атмосфере подавляющей бездуховности – у нас, женщин, все больше шансов нарваться на какого-нибудь хама, который – опять же — пользуясь собственной безнаказанностью, может совершить отвратительные действия только потому, что понимает: женщина, на которую хам положил глаз, с ним не будет никогда, причем, не просто не будет, даже не заговорит, даже рядом не встанет. У хама в этом случае заочно срабатывает чувство «обиды и оскорбленного достоинства», и все эти понты срабатывают в самом неприглядном виде.

Не так давно в социальной сети Фейсбук одна женщина опубликовала статус, в котором написала о том, как какой-то мужчина около ст.м. «Гара Гараев» подошел к ней, неожиданно схватил ее за волосы, обозвал проституткой и плюнул в лицо, после чего поспешно удалился.

Под статусом стали отписываться девушки, которые побывали в аналогичной ситуации. Кто-то рассказывал, что за отказ познакомиться получил удар в лицо, проскальзывали и откровения об угрозах ножом.

«Мне плевали под ноги, хватали за локти, орали непристойности после того, как я не реагировала на попытку познакомиться. Понимание, что у людей не хватает, и на больных не обижаются, спасает обычно» — пишет одна из девушек.

Мне, как представительнице прекрасного пола, очень жалко тех девушек, кто подвергался (и продолжает подвергаться) унижениям со стороны зарвавшихся самцов. И еще – чертовски обидно, в первую очередь потому, что в Азербайджане женщина всегда являлась прообразом матери и те, кто оскорблял женщин, сурово порицались и подвергались самым серьезным наказаниям. Но, как я уже говорила, время нынче другое. Причем, это не деградация, нет. Деградация – это миф. Просто часть общества «не эволюционирует». Эта часть общества просто «НЕ ВЫШЛА В ЛЮДИ». От того и горькая обида на всех и на вся. И срывается эта обида на самых слабых.

Не так давно начала работу весенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты обсуждают различные вопросы, в том числе и поправки в законы. И кажется, пришла пора дать более жесткую правовую оценку непристойным действиям носителей «мозгового спермотоксикоза». Накажут одного, второго, третьего, пятого, десятого – и глядишь – все встанет на свои места. Не могут вести себя культурно, пусть платят большие штрафы или идут под арест.

Опять же – для тех, кто попытается превратно понять данную заметку – особо отмечу: культурное знакомство – это нормально. Это правильно и нужно, это часть жизни. Я же выступаю против насилия, против хамства и невежества, направленных в сторону женщин.

Честно говоря, в нашей стране надеяться на работу законов практически бесполезно. А потому наилучший выход – записаться на курсы самообороны (а еще лучше сделать самооборону для девочек обязательным предметом в школе), и научиться давать отпор. Самостоятельно.

Яна Мадатова

Minval.az