На заседании Совета при президенте по науке и образованию президент России Владимир Путин заявил, что он не пользуется смартфоном, сообщает «Интерфакс».

«Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона», — сказал Путин на заседании.

Так Путин отреагировал на слова президента научно-исследовательского «Курчатовского института» Михаила Ковальчука. Ковальчук сказал, что смартфон на обработку одного речевого запроса тратит большое количество энергии и отметил, что все пользуются смартфонами.