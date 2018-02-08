Турции не о чем говорить с Башаром Асадом, виновном в гибели сотен тысяч мирных жителей в своей стране, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«О чем можно говорить с убийцей, чьи действия привели к гибели миллиона соотечественников? Анкара не собирается вести переговоры с террористами и лицами, проводящими политику террора», — вопросил он.

Эрдоган отметил, что проводимая в сирийском Африне военная операция «Оливковая ветвь» осуществляется с целью защиты турецких границ от террористов.

Глава государства отметил, что силы, которые утверждают, что Турция не должна вести военные операции в Сирии должны задуматься над присутствием США, Ирана и России в Сирии.

«Турция уничтожит террористов в Африне и передаст эти земли истинным жителям Сирии», — сказал Эрдоган.