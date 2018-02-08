Джиравут Понгфана из Таиланда, выигравшего в лотерею почти миллион фунтов, можно было бы назвать счастливчиком, если бы не одно «но»: он потерял свой билет и из-за этого покончил с собой, передает РИА Новости со ссылкой на издание Mirror.

Мужчина решил отпраздновать выигрыш с семьей и друзьями и пригласил их к себе домой. Однако, на следующее утро после торжества он не сумел найти свои счастливый билет, который должен был принести ему 950 тысяч фунтов.

Всего Понгфан купил семь билетов с похожими номерами из расчета, что это принесет ему удачу. После того, как он не смог их найти он впал в депрессию, из-за стресса он перестал ходить на работу.

«Свалившееся с неба» и столь же внезапно утраченное богатство надломило его. Он покончил с собой 31 января. Перед смертью он оставил записку, где говорилось: «Мне очень жаль. Пожалуйста, не угрожайте моей семье. Я на самом деле выиграл в лотерею».

Пока неизвестно, что случилось с билетами, и обращался ли за выигрышем кто-либо еще.