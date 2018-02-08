Архитектором следующих семи лет стабильного, безопасного и процветающего будущего Азербайджана должен быть Президент Ильхам Алиев.

Как передает Тренд, об этом в четверг на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов.

«Грандиозный съезд. Искренние, идущие от сердца, с верой в будущее и полные надежд выступления. В речах представителей различных регионов и организаций страны звучал один лейтмотив: архитектором следующих семи лет стабильного, безопасного и процветающего будущего Азербайджана должен быть Президент Ильхам Алиев. Вспомнил следующие слова гениального Гейдара Алиева: «Обращаясь к Вам – соотечественникам, призываю поддержать на предстоящих президентских выборах кандидата в Президенты, моего политического преемника, первого заместителя партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева… Я верю ему как самому себе и возлагаю Большие Надежды на его будущее». На съезде сложилось такое впечатление, будто все вспоминают эти мудрые слова. Думаю, несомненно, азербайджанский народ доверяет Президенту Ильхаму Алиеву», — пишет Новруз Мамедов.