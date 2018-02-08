Армения будет оставаться в изоляции до тех пор, пока не освободит оккупированные азербайджанские территории, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг на VI Съезде правящей партии «Йени Азербайджан».

«Армения осталась вне всех региональных проектов. Политика изоляции Армении будет продолжаться, пока азербайджанские территории не будут освобождены от оккупации. Мы не позволим создать второе армянское государство на наших территориях.

Сегодня все видят, что эта страна стала заложницей, жертвой своей оккупационной политики. Мы изолировали их от почти всех международных проектов, все энергетические и транспортные линии проходят мимо них, это сделали мы. Хотя это было не так просто. К сожалению, проармянские силы в мире, армянское лобби и продавшиеся армянам некоторые политики постоянно пытаются включить Армению в проекты, инициатором которых являемся мы. Мы всегда серьезно возражали против этого, и Армения осталась в стороне от реализуемых по нашей инициативе проектов.

«Можно сказать, что мы изолировали их от всех международных проектов, все энергетические и транспортные линии идут в обход их, и это сделали мы. Несмотря на то, что это был не такой легкий вопрос. К сожалению, проармянские силы в мире, армянское лобби и некоторые политики, продавшиеся за армянские деньги, все время пытаются включить Армению в инициируемые нами проекты. Мы всегда очень серьезно возражали против этого, реализуемые по нашей инициативе проекты полностью оставили Армению в стороне. И Баку-Тбилиси-Джейхан, и Баку-Тбилиси-Эрзурум, проекты «Южный газовый коридор», Баку-Тбилиси-Карс пошли в обход их», — отметил глава государства», — отметил азербайджанский лидер.

Президент добавил, что в соответствии с нашей политикой транспортный коридор Север-Юг также будет проходить в обход их.

«Мы не скрываем этого. Несмотря на то, что некоторые пытаются обвинять нас в том, что мы держим их в изоляции. Да, держим и будем держать. До тех пор, пока наши земли не будут освобождены от оккупации. Эта политика дает свои результаты», — подчеркнул Президент Азербайджана.