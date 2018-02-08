Вместо Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК), регистрация которого была аннулирована, создана новая диаспорская организация Азербайджана.

Об этом сообщил Фазиль Гурбанов.

По его словам, предлагается назвать новую структуру Азербайджанским конгрессом России.

«Это один из возможных вариантов. Диаспорские общины в 70 регионах России обратились ко мне в связи с созданием новой диаспорский организации. Кроме того, поступило предложение создать инициативную группу для поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина. Мы приняли решение пока что назвать организацию Азербайджанским конгрессом России. В то же время, мы создали штаб в поддержку Владимира Путина на выборах президента России. В связи с этим мы обратились к избирательному штабу Владимира Путина и Общероссийскому народному фронту», — сказал он в интервью АПА.

Ф.Гурбанов отметил, что уже во всех азербайджанских общинах России созданы штабы в поддержку кандидатуры Владимира Путина.

Он также подчеркнул, что подготовлена дорожная карта в связи с созданием новой диаспорской организации, были проведены консультации по этому поводу: «Для создания новой организации должен быть учредитель, должен быть проведен съезд. В настоящее время в этом направлении ведутся консультации».

Фазил Гурбанов также добавил, что он лично руководит штабами, созданными в поддержку Владимира Путина: «Штабы созданы в 70 городах, в каждый из который входят 3 человека. Штабы осуществляют деятельность под лозунгом «Азербайджанцы России поддерживают Путина». В штабы входят проживающие в России известные азербайджанцы, деятели искусства, культуры и науки».