Украинские власти готовятся к моей экстрадиции, однако это не означает, что меня обязательно экстрадируют в Грузию, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью французскому изданию Liberation.

«В любом случае украинские власти готовятся к моей экстрадиции. Однако это не означает, что меня обязательно отправят в Грузию. Несколько дней назад я узнал, что они обратились к польским властям с просьбой принять меня назад. Что касается моей экстрадиции в Грузию, это будет очень сложным для властей Грузии. Они не хотят, чтобы я там был», — заявил Саакашвили.

По его словам, в Грузии у него есть народная поддержка, в том числе в вооруженных силах и правоохранительных структурах.

«Правительство Грузии – слабое. Большинство грузин знает, что проведенный без моего присутствия процесс был фарсом. Более года они искали мои оффшорные счета, но ничего так и не нашли. В мое время не было коррупции. Если меня заключат под стражу в Грузии, мои сторонники свергнут правительство, чтобы освободить меня. В этом я убежден», — отметил бывший президент Грузии.