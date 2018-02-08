Городской суд Тбилиси объявил приговор по делу директора клиники «Lanset» Фармана Джейранлы.

Решением суда Ф. Джейранлы был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Суд признал азербайджанского врача виновным в мошенничестве. По другому обвинению – сокрытие и предоставление ложной информации об угрозе жизни и здоровью — Ф. Джейранлы был оправдан.

Отметим, хирург Ф. Джейранлы был арестован в мае прошлого года по обвинению в мошенничестве.

Он обвинялся в проведении в клинике незаконных операций по трансплантации легких, а также присвоении путем обмана крупных сумм денег пациентов.