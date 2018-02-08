9 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, вечером возможны дожди. Утром местами будут слабый туман и изморось.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 7-9°, в Баку ночью 3-5°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых северных и западных районах временами будут дожди, в горных районах – снег, в отдельных местах – туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 8-13°, в горах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.