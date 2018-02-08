Шесть учеников пятого класса пермской школы №19 госпитализировали после того, как их одноклассница распылила в классе духи.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«По предварительным данным, там девочка распылила духи на уроке. Сейчас специалисты взяли пробы воздуха. Предварительно, примесей газа не было. Сейчас выясняется ситуация», — сказал источник.

По его словам, госпитализированы шесть школьников.

В министерстве здравоохранения региона рассказали, что дети пожаловались на головокружение, боль в животе и тошноту.