Новая beauty-работа азербайджанского стилиста Анара Агакишиева, выполненная им в рамках проекта «Before/after», о котором писали ведущие международные СМИ, не только растрогала пользователей соцсетей, но и в корне изменила жизнь ее участницы, передает 1news.az.

Напомним, что героиней beauty-преображения стала азербайджанка с обезображенным ожогами лицом, которой впервые был сделан макияж – увидев результат, глаза женщины наполнились слезами.

Ролик уже просмотрен более 4,1 млн раз и количество его просмотров продолжает расти – видео не осталось незамеченным не только со стороны ведущих мировых beauty-блогеров и Пэрис Хилтон, но и зарубежных врачей, которые намерены провести женщине пластическую операцию.

Об этом стилист А.Агакишиев рассказал в эфире программы «5/5» на телеканале «Xəzər»: «Она сама меня нашла, написала и рассказала свою историю – ожог Нармин получила в возрасте 11 лет в результате взрыва газа. Изначально она не хотела публикации в Instagram, стесняясь себя, но я уговорил ее, ведь самое главное, что после перенесенного она осталась жива. Нармин согласилась на публикацию и сейчас она очень позитивно настроена.

Со мной связался врач из-за рубежа, желающий сделать ей операцию, после чего я сразу связал его с Нармин – это судьба, рад, что я стал определенным проводником в этом благом деле».