Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Брюссель для участия в 15-ом заседании Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС.

Верховный представитель ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 9 февраля обсудят широкий круг вопросов двусторонней повестки. В частности, стороны обсудят вопросы экономического и торгового сотрудничества, экономические реформы в Азербайджане. Кроме этого, члены Совета проведут обмен мнениями по энергетическому сотрудничеству, в том числе реализацию проекта Южный газовый коридор (ЮГК).

Помимо этого, будет обсуждаться ход переговоров по соглашению о гражданской авиации.

Э.Мамедъяров и Ф.Могерини также обсудят вопросы, связанные с развитием демократии, защиты прав человека, а также урегулирование нагорно-карабахского конфликта.