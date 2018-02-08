В Новой Зеландии скончался 40-летний гусь-бисексуал, вырастивший 68 лебедят. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Гусь Томас, живший в лагуне Уайману в городе Уэйкана избегал общества самок, а вместо них выбрал черного лебедя Генри. Вместе они прожили 24 года, пока его возлюбленный не встретил самку лебедя по имени Генриетта и не ушел к ней. Однако Томас не стал искать себе новую любовь, а вместо этого шесть лет помогал паре растить потомство — за это время у них появились 68 лебедят.

Необычные отношения Томаса привлекали к нему внимание всех местных любителей птиц. Однако в 2009 году Генри скончался, а Генриета вскоре нашла себе нового самца и улетела с ним. Оставшийся в одиночестве, Томас все же нашел себе самку и завел с ней детей, однако их украл другой гусак по имени Джордж, отмечает Lenta.

К 2013 году Томас ослеп, и его отправили в местный приют для птиц. Сотрудники заведения утверждают, что гусь смог подружиться с другими незрячими птицами и, несмотря на слепоту, помогал птицам воспитывать детенышей. Гуся похоронят рядом с лебедем Генри в лагуне, в которой они прожили большую часть жизни.