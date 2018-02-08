В Лос-Анджелесе произошло ДТП, одним из участников которого стал известный голливудский актер Брэд Питт. Актер ехал на Telsa и врезался в Nissan, которого ударом отбросило на припаркованную Kia.

Известный голливудский актер Брэд Питт в Лос-Анджелесе (США) попал в тройное ДТП. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает издание DailyMail.

Авария произошла в районе Лос-Фелиз. Актер ехал на Telsa и врезался в Nissan, которого ударом отбросило на припаркованную Kia.

Как передает «Корреспондент», отмечается, что Питт в ДТП не пострадал. На место инцидента прибыл его страховой агент, чтобы оценить ущерб. Актер обсудил причиненные убытки, после чего пожал водителям руки и уехал.