Минобороны прокомментировало сообщение армянской прессы о том, что якобы армянский военнослужащий Айк Калантарян умер в результате нарушения режима прекращения огня.

Как сообщил в Минобороны, очередная провокация вражеской стороны против дислоцированных на передовой позиций азербайджанской армии в направлении Физулинского района была пресечена в результате превентивных мер, принятых нашими подразделениями.

1 военнослужащий ВС Армении был ликвидирован, 2 – тяжело ранены.

Враг был вынужден отступить.

Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку на линии фронта.