Минобороны прокомментировало сообщение армянской прессы о том, что якобы армянский военнослужащий Айк Калантарян умер в результате нарушения режима прекращения огня.
Как сообщил в Минобороны, очередная провокация вражеской стороны против дислоцированных на передовой позиций азербайджанской армии в направлении Физулинского района была пресечена в результате превентивных мер, принятых нашими подразделениями.
1 военнослужащий ВС Армении был ликвидирован, 2 – тяжело ранены.
Враг был вынужден отступить.
Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку на линии фронта.