В Бардинском районе на обочине дороги найден мертвый новорожденный ребенок.

Как передает Report, новорожденный младенец был найден местными жителями на территории села Амирли.

Об этом были проинформированы станция скорой помощи и полиция. Прибывшими на место врачами станции скорой помощи младенец был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу.

Как заявил главврач станции скорой неотложной помощи Бардинского района Адиль Джалахан, ребенок родился семимесячным: «Обследование показало, что младенец был уже мертв».

По данному факту проводится расследование.