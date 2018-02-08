Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернется на родину после того, как «свергнет» экс-премьера, миллиардера, основателя правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзину Иванишили.

«Как только мы свергнем Иванишвили, я вернусь (в Грузию — ред.). Я не знаю, буду ли активным политиком в Грузии. Это зависит от грузинского народа. У меня уже есть статус выше политика в Грузии. Я создатель этого государства», — заявил Саакашвили в интервью российскому телеканалу «Дождь».

По словам экс-президента, в Грузии впервые за многие века было создано настоящее государство.

«Это очень большой прорыв и это намного выше, чем быть текущим политиком, участвовать в текущих выборах. Это покруче и поэтому, конечно, никто у меня это не заберет. Это на всю жизнь. Это на века», — подчеркнул Саакашвили.

Политик также анонсировал антиолигархическую революцию на Украине, в Грузии и в ряде других стран.

«Вообще я думаю, что эта постсоветская заболоченность будет сметена, потому что она противоречит человеческим инстинктам. Это реально какой-то новый феодальный строй, нового стиля, который образовался. У нас образовалась система, когда заранее известны результаты выборов», — добавил он.