6 февраля произошел взрыв еще на одном заводе Министерства оборонной промышленности – на расположенном в Хатаинском районе радиозаводе.

По информации МСЧ, инцидент произошел на складе пиротехнических материалов площадью около 250 кв.м. Информации о том, по какой причине произошел взрыв, нет.

На радиозаводе, где произошел взрыв, побывали министр оборонной промышленности Явер Джамалов, замминистра МЧС генерал-лейтенант Этибар Мирзаев и глава ИВ Хатаинского района Разим Мамедов.

Как отмечает газета «Ени Мусават», этот радиозавод был создан в составе Министерства местной промышленности в 1948 году. С 2006 года завод находится в подчинении Миноборонпрома. Это не первый завод Мноборонпрома, где происходят взрывы. В 2015-2016 годах на заводах Явера Джамалова уже происходили взрывы.

6 июля 2015 года произошел взрыв на заводе «Телемеханика», расположенном в Ширване. В результате взрыва на этом заводе военного назначения погиб 1, пострадали 19 человек.

Через месяц после взрыва на заводе в Ширване, произошел пожар, сопровождавшийся взрывами, на заводе в Хазарском районе Баку. Пожар на заводе, входящем в Научно-производственное Предприятие «Иглим», произошел 6 августа. Для тушения пожара были привлечены около 20 пожарных расчетов. Однако пожар удалось потушить только через 1,5 суток. Информация о том, почему произошел пожар на заводе военного назначения, осталась в тайне. Информации о погибших и пострадавших также не было.

26 июля 2016 года произошел мощный взрыв на заводе «Араз» в Ширване. В результате взрыва некоторые снаряды упали на центральный проспект Ширвана.

В результате взрыва на заводе «Араз» погибла работавшая в цеху женщина, другие работники получили травмы различной степени тяжести.

Вызывает некие подозрения тот факт, что взрыв на радиозаводе произошел на следующий день после того, как было объявлено о проведении внеочередных президентских выборов. Некоторые считают, что взрыв на заводе был учинен умышленно. До этого взрыва, особенно в последние 15 дней, в Баку ежедневно происходили пожары и взрывы. 27 января 2018 года произошел взрыв в доме около станции метро «28 Мая». Было заявлено, что взрыв произошел из-за утечки газа.

Почему за последние 4 года на 4 заводах Миноборонпрома произошли взрывы – остается секретом. Но кое-что привлекает внимание. Тот факт, что такие инциденты произошли в период особенных политических событий и через день после объявления внеочередных президентских выборов должно заставить соответствующие структуры и граждан быть крайне бдительными.