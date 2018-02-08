На молитвенный завтрак с Трампом 8 февраля приедет порядка 55 человек, сообщает CNN со ссылкой на организаторов мероприятия. Это в три раза больше участников из России, чем в прошлом году.

Число россиян, участвующих в этом году в молитвенном завтраке с президентом США, необычайно высоко, сообщает CNN. Это традиционное мероприятие с участием высокопоставленных политиков и религиозных лидеров разных конфессий из множества стран мира организует некоммерческая религиозная организация Fellowship Foundation и конгресс США. В этом году молитвенный завтрак пройдет в 66-й раз.

По данным телекомпании, в этом году на мероприятии ожидают более 50 россиян — организаторы не раскрывают, каким образом выбирают, кого пригласить.

«Приблизительно 55 человек приедут из России, в том числе группа из 35 молодых профессионалов — врачей, юристов и бизнес-лидеров в возрасте 20–30 лет», — сообщил CNN пресс-секретарь Fellowship Foundation.

Всего, по его словам, на завтраке ожидают свыше 3,8 тыс. человек из более чем 130 стран мира.

В прошлом году молитвенный завтрак посетили только 16 россиян. Таким образом, в этом году в Вашингтон приедут в три раза больше участников из России, информирует РБК.