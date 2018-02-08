«Проведенный Национальным Советом Телевидения и Радио (НСТР) мониторинг показывает, что «Avto FM» (107.7) как специализированный радиовещатель транслировал не в своей концепции.

Это радио согласно избранной концепции должно транслировать просветительско-информативные программы о дорожно-транспортных вопросах. Очень жаль, что в эфире этого радио подобных программ нет».

Об этом АПА сообщил начальник отдела экспертизы, программирования и аналитики НСТР Таваккюль Дадашев.

Начальник отдела отметил, что в общем программная сетка радио достаточно скудная: «Радио в основном крутит зарубежные песни. Лицензия «Avto FM» дана не для этого. Если радио будет вещать таким образом, то необходимости в нем не останется. Потому что до появления этого радио в эфире уже существовало достаточное количество других каналов, которые передают развлекательные программы и музыку. «Avto FM» создавался не с этой целью. Вещатель обязательно должен это учитывать».

Т.Дадашев подчеркнул, что в связи с этим председателем Совета Нуширеваном Магеррамли радио «Avto FM» в устной форме вынесено строгое предупреждение: «Каналу было сказано, что если он в скором времени не изменит концепцию вещания, то в его отношении могут быть приняты соответствующие меры. В настоящее время проводится мониторинг деятельности радио» .