Героизация нацизма во вроде бы «союзной» России Армении все больше беспокоит российское общество. Российские патриоты потребовали убрать памятник Гарегину Нжде в Ереване и поддержали петицию против героизации фашизма, которую уже подписали свыше 200 000 человек. Российские общественные деятели Сергей Марков, Дионис Каптарь и их единомышленники заявили, что Армения оказалась среди стран, в которых установлены памятники пособникам фашизма, несмотря на то, что Армения является стратегическим союзником России. Об этом пишет российское издание «Кавказплюс».

В статье далее говорится:

Естественно, армянские националисты сразу же начали против этого справедливого требования «контрагитацию». Сперва решили «задеть» Ленина в Мавзолее. Член армянского альянса «ВЫХОД» и член одноименной фракции в Совете старейшин Еревана Ален Симонян создал петицию на платформе Change.org с требованием предать земле тело Владимира Ильича Ленина, находящееся в мавзолее на Красной площади в Москве. Дескать, как вы против нашего Нжде так и мы против «вашего» Ленина.

Однако тут же выяснилось, что многие русские отрицательно относятся к фигуре Ленина и их этим не «заденешь». Прославление Ленина по приказу которого разрушались русские церкви и убивали русских священников у многих русских патриотов вызывает неприязнь, как и нахождение его тела в мавзолее в центре Москвы.

Тогда армянские националисты, чтобы «задеть побольнее» русских начали другую, более изощренную провокацию. На сайте Change.org стартовал сбор подписей под петицией за переименование российского города Владимир в город Нжде.

В первый же день петиция, адресованная Государственной думе России, объединила 1200 «единомышленников» из числа армянских провокаторов.

«В ответ на разного рода провокационные петиции со стороны г-на Маркова о сносе памятника герою армянского народа Гарегину Нжде, находящегося в Армении, предлагаю переименовать город Владимир, находящийся в РФ, в город Нжде, в память о до смерти замученном во Владимирском Централе герое армянского народа.

Мы уважаем русский народ. Мы, армяне, как народ первым принявший христианство, относимся с почтением к имени и памяти Святого Владимира, прекрасно осознавая, что он сделал для Руси. Поэтому озвученным выше предложением мы хотим лишь показать всю абсурдность и некорректность действий тех «граждан», кто считает себя вправе касаться истории другого народа и памяти его героев»,- отмечается в петиции.

Т.е получается, что армяне как бы «шутя» хотят переименовать город Владимир в Нжде. Но «во всякой шутке есть доля шутки». И относиться к этому требованию нужно серьезно.

Так, к примеру, все армяне уверены, что древнерусский город Киев основали армяне. Хотя, между прочим, практически все серьезные ученые сходятся во мнение, что «Киев» – изначально тюркское название (и киевский князь Владимир носил тюркский титул «каган»), но ни один тюркский народ не заявляет своих «прав» на Киев.

В случае с требованием переименовать город Владимир в Нжде наглость армянских националистов, которые стремятся возвеличить нацистского преступника и палача Гарегина Нжде, превысила все мыслимые и немыслимые рамки. Если русские и дальше будут позволять армянским националистам диктовать себе, каких «героев» почитать и как свои города называть, то не исключено что переименуют не только Владимир в Нжде, но и Москву назовут именем какого-нибудь армянского головореза.