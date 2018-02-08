Российские хакеры до президентских выборов 2016 года получили доступ к спискам избирателей в некоторых штатах. Об этом рассказала глава отдела киберзащиты Департамента внутренней безопасности США Джанет Манфра в интервью телеканалу NBC News.

«Я не могу обсуждать секретную информацию публично… но мы видели, как целями стал 21 штат, и доступ к исключительно небольшому количеству из них был успешно взломан», — цитирует ее слова издание «Корреспондент».

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь именно о российских правительственных структурах, а не просто о российских хакерах, она отметила: «Да, в этом нет сомнений».

Джефф Джонсон, который был пресс-секретарем Министерства внутренней безопасности во время российских атак, так же это подтвердил.

«2016 год был сигналом к пробуждению, и теперь государство должно что-то делать в этом направлении до того, как снова нападут на нашу демократию. Мы смогли определить, что сканирование и зондирование баз данных избирателей проводилось со стороны российского правительства», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и другие страны пытаются повлиять на выборы в Конгресс США в 2018 году.