В сети набирает популярность видео, на котором мужчина демонстрирует костюм человека внутри биотуалета.

Как передает «Лента», ролик оказался самым популярным в треде Reddit под названием «Лучший костюм в мире».

Изобретение состоит макета биотуалета, куда потенциально может поместиться второй человек, прикрепленного к костюму с маской. По задумке создателя, обладатель наряда должен держать кабину на руках.

Судя по комментариям, экстравагантный костюм привел пользователей в восторг: «Самое точное, конечно — то, что он смотрит в телефон, сидя на унитазе», — отметил один из них. «Кроме того, он без рубашки» , — добавил второй.

Многие шутили: «Должно быть, либо очень легко, либо очень трудно использовать ванную в этом костюме», — заявил один из комментаторов. «Да это бразильский карнавал в его лучшем проявлении!» — отметил другой. «Это реально говнокостюм!» — заключили в одной из веток комментариев. Многие комментаторы признали, что считают дизайн лучшим в мире.