ООО BakuBus зафиксировало очередной факт кражи со стороны пассажиров.

Как сообщается на страничке BakuBus в facebook, на заснятой камерами видеонаблюдения записи видно, как группа лиц украла из салона автобуса аварийный молоток.

«6 февраля около 20:08 в автобусе маршрута №8 с государственным регистрационным знаком 99-JX-116 на остановке возле цирка группа пассажиров вошла в автобус. Они стали пытаться украсть молоток. Так, один из мужчин попробовал снять молоток, но увидел, что тот прикреплен проволокой. После этого вор сел на сиденье рядом и стал резать проволоку. После того как это удалось, воры быстро покинули автобус и скрылись.

Для задержания воров и привлечения их к ответственности BakuBus уже обратилось в полицию.

Отметим, что ни один из пассажиров, на глазах у которых крали молоток, не сообщил об этом ни водителю, ни в полицию. Только после того как воры сбежали из салона, одна из пассажирок сообщила водителю.