В Баку пьяный водитель проехал на красный свет светофора и врезался в три автомобиля. В результате аварии пострадали несколько человек.

Как сообщает Report, авария произошла в Насиминском районе Баку. Двигаясь на высокой скорости автомобиль марки “Toyota”, управляемый Эмилем Шаиг оглу Бекировым, с государственным номерным знаком 99-KD- 519, проехал на красный свет на улице Рашида Бехбудова.

В результате он врезался в автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого находился Рафиг Рзаев. При чем удар был такой силы, что «Мерседес» Рзаева, в свою очередь, врезался в автомобили «ВАЗ 2104» и другой «Мерседес» с государственным знаком 10-RR-585, припаркованных у дороги.

После удара пассажир, находящийся в машине Рзаева, вылетел из окна, получив ранения, сам Рзаев и другие пассажиры также получили увечья. На место происшествия были привлечены сотрудники управления полиции Насиминского района. Очевидцы рассказали, что Бекиров водил машину в состоянии алкогольного опьянения.